Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Administration on alert regarding peace and security during Diwali

Moradabad News: दिवाली पर शांति, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

Sun, 08 Nov 2026 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Administration on alert regarding peace and security during Diwali
बिलारी। दिवाली पर शांति, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उधर, नगर के अस्थायी पटाखा बाजार में शनिवार देर रात तक आतिशबाजी की बिक्री हुई।
विज्ञापन

नगर में स्टेशन रोड पर आबादी से दूर रामरतन इंटर कॉलेज के खेल मैदान में अनुमति लेने वाले पटाखा विक्रेताओं द्वारा अस्थायी तौर पर अपनी दुकानें लगाई गई हैं। पटाखा बाजार में शनिवार शाम नगर के अलावा आसपास के देहात के इलाके से बड़ी संख्या में बच्चे महिलाएं और पुरुष आतिशबाजी खरीदने पहुंचे। एसडीएम अमित सिंह के अनुसार दिवाली त्योहार शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न कराने के लिए थानावार मजिस्ट्रेट नामित कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली त्योहार के मौके पर सभी थाना प्रभारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नगर के बाजार, आतिशबाजी बिक्री का इलाका और मुख्य सड़क मार्गों पर पुलिस गश्त सक्रिय बनाए रखने को कहा गया है। पटाखा बिक्री के स्थान के निकट एहतियात के तौर पर दमकल वाहन के साथ अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नगरपालिका की ईओ रजनी सिंह ने बताया कि दिवाली के मौके पर नगर में जलापूर्ति, सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश पहले ही पालिका स्टाफ को दे दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed