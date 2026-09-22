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Mirzapur News: तकनीकी सहायकों ने की मानदेय बढ़ाने की मांग, सौंपा ज्ञापन

Tue, 22 Sep 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:51 AM IST
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Technical assistants demand hike in honorarium, submit memorandum.
राजगढ़ में मानदेय बढ़ाने की मांग का ज्ञापन देते टीए।- सोशल मीडिया।
मांग पूरी न होने पर 26 सितंबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल और ईको गार्डन में धरने की दी चेतावनी
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राजगढ़। मनरेगा के तकनीकी सहायक एसोसिएशन की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। तकनीकी सहायकों ने मानदेय को बढ़ाकर 45 हजार रुपये प्रतिमाह करने के साथ यात्रा भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग की। मांग पूरी न होने पर 26 सितंबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल और लखनऊ के ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।

ज्ञापन में तकनीकी सहायकों ने कहा कि मनरेगा और बीआरजीएफ योजना के तहत होने वाले कार्यों की निगरानी के लिए उन्हें प्रतिदिन गांव-गांव जाना पड़ता है। इससे पेट्रोल पर करीब छह हजार रुपये प्रतिमाह खर्च होता है। आरोप लगाया कि यह खर्च भी उन्हें अपने मानदेय से ही वहन करना पड़ता है। मौजूदा मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल है।
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