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ज्ञानवापी: सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मी से मारपीट, नेम प्लेट खींचा, पहचान पत्र छीना, मां-बेटी पर केस

Tue, 22 Sep 2026 05:56 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 22 Sep 2026 05:56 AM IST
सार

ज्ञानवापी में तैनात महिला आरक्षी चांदनी से मारपीट और पहचान पत्र छीनने के प्रयास का मामला सामने आया है। रविवार दोपहर पश्चिमी डी गेट पर हुई घटना में महिला आरक्षी की तहरीर पर चौक थाने में मिर्जापुर निवासी प्रियंका और उनकी बेटी कृतिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जांच कर रही है।

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Gyanvapi Female police personnel security duty assaulted nameplate pulled ID card snatched case registered
श्री काशी विश्वनाथ धाम के ज्ञानवापी पर पेंटिंग होने पर फोर्स। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी चांदनी से मारपीट और पहचान पत्र छीनने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घटना रविवार दोपहर पश्चिमी डी गेट पर हुई। महिला आरक्षी की तहरीर पर सोमवार को चौक थाने में मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बंगालीपुर निवासी प्रियंका और उनकी बेटी कृतिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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महिला आरक्षी चांदनी ने पुलिस को बताया कि वह ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के तहत पश्चिमी डी गेट पर ड्यूटी कर रही थीं। रविवार दोपहर करीब 12:45 बजे चेकिंग के दौरान दो महिलाएं गेट पर पहुंचीं। जांच में उनके पास मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान मिला। इस पर उन्हें प्रतिबंधित सामान बाहर जमा करके दोबारा आने की हिदायत दी गई।

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महिला आरक्षी के अनुसार, दोनों महिलाएं सामान जमा करने के बाद दोबारा गेट पर पहुंचीं। इस दौरान आरोपी महिला की बेटी कृतिका ने चेकिंग को लेकर बहस शुरू कर दी। चांदनी ने बीच-बचाव करते हुए दोनों को शांत रहने और व्यवस्था का पालन करते हुए दर्शन करने की सलाह दी। आरोप है कि इसके बाद दोनों मां-बेटी उग्र हो गईं और महिला आरक्षी के साथ हाथापाई करने लगीं।

तहरीर के मुताबिक, आरोपी महिलाओं ने महिला आरक्षी की नेम प्लेट का पट्टा खींचकर तोड़ दिया। इसके बाद उनका पहचान पत्र लेकर भागने का प्रयास किया गया। चांदनी ने जब अपना पहचान पत्र वापस लेने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके बाल खींचे और मारपीट की। घटना में महिला आरक्षी के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चौक इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रियंका और कृतिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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