Mirzapur News: प्रचार की कमी से शिविर में कम पहुंचे ग्रामीण

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पहाड़ी ब्लॉक परिसर में चौथे दिन समाज कल्याण, पशुपालन, बाल विकास, कृषि, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण और शिक्षा समेत 15 विभागों के स्टॉल लगाए गए। कर्मचारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया बताई।बीडीओ मुनीश सिंह ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। कम संख्या मिलने पर उन्होंने सचिवों और प्रशासकों को गांवों में शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया। बताया कि अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी और समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना है।सिटी में बीडीओ मृदुला सिंह की देखरेख में ब्लॉक परिसर में संकल्प सेवा शिविर लगी। सक्तेशगढ़: वीरेंद्र प्रताप वर्मा एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा और ग्राम प्रशासक इंस पटेल ने संयुक्त रूप से स्टॉल का निरीक्षण किया।बीडीओ ने विभागीय कर्मचारियों से शिविर के उद्देश्य के तहत अधिक ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा विभाग की व्यवस्था में लापरवाही सामने आई। विभाग की ओर से स्टॉल तो लगाया गया था, लेकिन वहां संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं था।