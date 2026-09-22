Mirzapur News: छह लाख तक के ऋण पर छह प्रतिशत ब्याज

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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सहकारी बैंक सभागार में बैठक हुई। अध्यक्षता सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति डॉ. जगदीश सिंह पटेल ने की।सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री 23 सितंबर को लखनऊ करेंगे। राज्य सरकार किसानों को वितरित ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। उन्होंने बताया कि ब्याज अनुदान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो निर्धारित किस्तों का भुगतान तय तिथि तक करेंगे।अनुदान की गणना योजना शुरू होने के बाद किसानों पर बकाया मूलधन और संबंधित वर्षों में वितरित ऋण के आधार पर की जाएगी।संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता योगेंद्रपाल सिंह ने बताया कि ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति सहकारी ग्राम विकास बैंक को की जाएगी।