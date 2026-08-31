Mirzapur News: पीआरवी कर्मियों ने ट्रक में लगी आग बुझाई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
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मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र में रामटेक चौराहा के पास रविवार देर शाम ट्रक के पिछले हिस्से में लगी आग को पीआरवी कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से बुझा दिया। इससे ट्रक और उसमें लदा सामान क्षतिग्रस्त होने से बच गया। 112 पीआरवी प्रभारी राणा प्रताप यादव ने बताया कि इवेंट से लौटते समय पीआरवी 5880 के कर्मियों को रामटेक चौराहा से करीब 500 मीटर पहले लालगंज की ओर से चुनार जा रहे ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी दिखाई दी। कर्मियों ने पीआरवी में लगे पीए सिस्टम से आवाज देकर ट्रक को रुकवाया और अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया। ट्रक पर मुसम्मी लदा था, जो अनंतापुर, आंध्र प्रदेश से देवरिया जा रहा था। पीआरवी के पायलट दिनेश यादव और कमांडर उमाशंकर सिंह के सूझबूझ और साहस से बड़ी घटना टल गई।
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