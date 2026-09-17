यूपी: मिर्जापुर में भाजपा विधायक की कार कीचड़ में फंसी, रेलवे अंडरपास से ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाली गाड़ी

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ट्रैक्टर से वाहन को खींचकर बाहर निकालने के बाद उसका पिछला टायर फटा मिला। स्टेपनी लगाकर वाहन को ठीक करने के बाद उसे रवाना किया गया। बताया गया कि पत्थर के कारण टायर फट गया था। विज्ञापन



ग्रामीणों ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से कर्णावती नदी में आई बाढ़ से अकोढ़ी रेलवे अंडरपास करीब एक महीने तक पानी और मलबे में डूबा रहा। अकोढ़ी समेत आसपास के करीब 15 गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित रहा। ट्रैक्टर से वाहन को खींचकर बाहर निकालने के बाद उसका पिछला टायर फटा मिला। स्टेपनी लगाकर वाहन को ठीक करने के बाद उसे रवाना किया गया। बताया गया कि पत्थर के कारण टायर फट गया था।ग्रामीणों ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से कर्णावती नदी में आई बाढ़ से अकोढ़ी रेलवे अंडरपास करीब एक महीने तक पानी और मलबे में डूबा रहा। अकोढ़ी समेत आसपास के करीब 15 गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित रहा।

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मिर्जापुर के छानबे क्षेत्र के अकोढ़ी रेलवे अंडरपास में बुधवार को नगर के विधायक भाजपा रत्नाकर मिश्र का वाहन कीचड़ और मलबे में फंस गया। वाहन को निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाना पड़ा। ग्रामीणों की मदद से विधायक को बाहर निकाला गया।