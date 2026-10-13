Mirzapur News: महंगे यूपीआई से लेनदेन का विरोध, सपा व्यापार सभा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे

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मिर्जापुर। यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में सोमवार को समाजवादी व्यापार सभा का लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। सपा के जिला कार्यालय लोहियाट्रस्ट से व्यापार सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पैदल मार्च कर मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वक्ताओं ने कहा कि यदि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क थोपा गया तो सबसे बड़ा झटका छोटे कारोबारियों को लगेगा और नकद लेनदेन फिर बढ़ने लगेगा।समाजवादी व्यापार के जिलाध्यक्ष गणेश केसरी ने कहा कि ग्राहक सुविधा के लिए हर छोटा-बड़ा व्यापारी यूपीआई अपना चुका है। अब इस पर शुल्क लगाने का फैसला व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला साबित होगा। सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि शून्य एमडीआर नीति ने ही यूपीआई को देश की सबसे सफल डिजिटल भुगतान व्यवस्था बनाया है। उन्होंने सरकार से निर्णय तत्काल वापस लेने की मांग की।पैदल मार्च व प्रदर्शन में व्यापार सभा के महासचिव मनीष जायसवाल, आशीष यादव, मुन्नी यादव, विकास केशरी, रूपेश वर्मा, राजकुमार केशरी, चंदन यादव, रोहित त्रिपाठी, मुकेश साहू आदि रहे।