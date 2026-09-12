Mirzapur News: पंचामृत से कराया स्नान, धूमधाम से मनाया लड्डू गोपाल का छठीहार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:11 AM IST
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नरायनपुर। पुलिस चौकी परिसर में बृहस्पतिवार रात लड्डू गोपाल का छठीहार धूमधाम से मनाया गया। चौकी प्रभारी आशीष सिंह और पुलिसकर्मियों की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के साथ भजन-कीर्तन का आनंद लिया।
चौकी परिसर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में लड्डू गोपाल को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके बाद नए वस्त्र और मुकुट पहनाकर विधिवत शृंगार किया गया। लड्डू गोपाल को कढ़ी-चावल, माखन-मिश्री, मखाने की खीर, धनिया पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल का भोग लगाया गया। पंडित संसार पाठक और पंडित आर्यन उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। इसके बाद सोहर, कव्वाली और भजन की प्रस्तुतियों ने माहौल भक्तिमय कर दिया।
कार्यक्रम में अदलहाट थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह, अहरौरा प्रभारी अजय मिश्रा, पूर्व चौकी प्रभारी जयदीप सिंह समेत पुलिसकर्मी और आसपास क्षेत्र के काफी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
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चौकी परिसर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में लड्डू गोपाल को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके बाद नए वस्त्र और मुकुट पहनाकर विधिवत शृंगार किया गया। लड्डू गोपाल को कढ़ी-चावल, माखन-मिश्री, मखाने की खीर, धनिया पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल का भोग लगाया गया। पंडित संसार पाठक और पंडित आर्यन उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। इसके बाद सोहर, कव्वाली और भजन की प्रस्तुतियों ने माहौल भक्तिमय कर दिया।
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कार्यक्रम में अदलहाट थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह, अहरौरा प्रभारी अजय मिश्रा, पूर्व चौकी प्रभारी जयदीप सिंह समेत पुलिसकर्मी और आसपास क्षेत्र के काफी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
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