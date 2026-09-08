Mirzapur News: बिहार के दंगल में खुशबू ने बढ़ाया क्षेत्र का मान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:55 AM IST
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कछवां । मझवां क्षेत्र के बारीपुर-बरैनी गांव निवासी युवा पहलवान खुशबू बिंद ने बिहार के खगड़िया में आयोजित अंतरराज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। बलुआही ठाकुरवाड़ी कुश्ती (दंगल) कमेटी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 43 किलो भार वर्ग में उन्हें झूलन महोत्सव-2026 का तृतीय पुरस्कार मिला।
खुशबू कछवां स्थित श्री सत्यनारायण सिंह खेल संस्थान में कुश्ती का अभ्यास करती है। इससे पहले वह लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। उनकी उपलब्धि पर सीएचसी अधीक्षक डॉ. सीबी पटेल ने सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। भाजपा मझवां मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह सहित अन्य लोगों ने बधाई दी।
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खुशबू कछवां स्थित श्री सत्यनारायण सिंह खेल संस्थान में कुश्ती का अभ्यास करती है। इससे पहले वह लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। उनकी उपलब्धि पर सीएचसी अधीक्षक डॉ. सीबी पटेल ने सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। भाजपा मझवां मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह सहित अन्य लोगों ने बधाई दी।
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