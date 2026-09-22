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मिर्जापुर: ट्रेन से बरामद हुआ छह साल का अगवा बच्चा, नागपुर से मिली सूचना पर जीआरपी ने आरोपी को दबोचा

Tue, 22 Sep 2026 03:39 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 22 Sep 2026 03:39 PM IST
सार

मिर्जापुर जीआरपी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। राजगीर-पटना एक्सप्रेस की जनरल बोगी में छिपाकर ले जाया जाए जा रहे बच्चे को सकुशल बरामद कर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर जीआरपी को नागपुर जीआरपी ने सूचना दी थी।

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Kidnapped six-year-old child recovered from train in Mirzapur
child - फोटो : freepik

विस्तार
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नागपुर से मिली सूचना के आधार पर मिर्जापुर जीआरपी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। राजगीर-पटना एक्सप्रेस (13202) से छह साल के अगवा बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे को लेकर जा रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रेन मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-दो पर पहुंची तो जीआरपी की टीम ने सभी कोचों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी और बच्चा जनरल कोच में मिल गए।

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क्या है पूरा मामला
जीआरपी प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि  21 सितंबर को नागपुर जीआरपी से सूचना मिली थी कि छह साल के बच्चे करण का अपहरण कर एक व्यक्ति उसे ट्रेन से लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर मिर्जापुर जीआरपी ने तत्काल थानाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा और आरपीएफ पोस्ट मिर्जापुर की टीम के साथ ट्रेन को रोककर तलाशी शुरू कराई। 
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मंगलवार सुबह करीब पांच बजे ट्रेन के प्लेटफार्म नंबर-दो पर पहुंचते ही सभी कोचों की तलाशी ली गई। जनरल बोगी में आरोपी मिथुन कुमार पुत्र दयाचंद्र पासवान निवासी कोसाडीह, थाना बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार बच्चे के साथ मिला। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद करने के साथ आरोपी को हिरासत में ले लिया। 
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मामले में आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बरामद बच्चा  करण पुत्र भंवरलाल निवासी ग्राम सादड़ी, थाना सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली, राजस्थान को आवश्यक कार्रवाई के लिए नागपुर जीआरपी की टीम के सुपुर्द किया गया। 


नागपुर जीआरपी की टीम आरोपी और बच्चे को अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए मिर्जापुर पहुंची थी। जीआरपी मिर्जापुर और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्चे की बरामदगी को लेकर अधिकारियों ने टीम की सराहना की।

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