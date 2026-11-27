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जनपद न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस दौरान पूरा परिसर प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से गूंज उठा। जिले के 305 विद्यालयों और कार्यक्रम स्थलों पर भी संविधान दिवस के आयोजन हुए। मुख्य कार्यक्रम के 5,000 से अधिक विद्यार्थियों समेत पूरे जिले में लगभग 1,08,633 विद्यार्थियों की सहभागिता दर्ज की गई।305 विद्यालयों में संविधान विषयक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मुख्य कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संजय कुमार शुक्ल, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, सीडीओ विकास विजय कुमार सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अभय राज सिंह, स्कूल चेयरमैन दिनेश चंद्र सर्राफ और प्रधानाचार्य प्रीति सर्राफ उपस्थित रहे।प्रस्तावना का सामूहिक वाचन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार-द्वितीय ने कराया। संचालन आयुष कुमार सर्राफ ने किया।अंत में अपर जनपद न्यायाधीश आसिफ इकबाल रिजवी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर, आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त राजेश प्रकाश की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन राज कुमार द्विवेदी और संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।वहीं, विकास भवन सभागार में सीडीओ विजय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई।