परिजन का आरोप : मोबाइल छीनने वाले को पकड़ने में गिरा था यात्री

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शहर कोतवाली क्षेत्र के तरकापुर मोहल्ला निवासी श्यामबाबू (40) प्रयागराज के मुठ्ठीगंज में रहता था। वह जोधपुर हावड़ा ट्रेन में सवार होकर मिर्जापुर आ रहा था। ट्रेन जैसे ही सबरी रेलवे फाटक के पास पहुंची। ट्रेन की गति धीमी होने पर श्यामबाबू नीचे उतरने लगा। उस दौरान उसका पैर फिसला और वह ट्रेन के नीचे चला गया। जिससे उसका पैर कट गया। हादसे में उसकी मौत हो गई।साले अजय का आरोप: साले अजय का आरोप है कि ट्रेन में श्याम बाबू का एक युवक मोबाइल छीनकर कर भाग रहा था। उसी को पकड़ने में वह ट्रेन से गिर गया। संवाद