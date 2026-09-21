Mirzapur News: आंधी में 10 पेड़ और बिजली के छह खंभे गिरने से 18 घंटे से बत्ती गुल

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हलिया। थाना क्षेत्र में शनिवार शाम तीन बजे तेज आंधी के आने से 10 पेड़ और बिजली के छह खंभे गिरने से क्षेत्र में 18 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति ठप है। पेयजल संकट के साथ छोटे कारोबार भी प्रभावित हैं। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से हलिया-कोटार मार्ग भी अवरुद्ध हो गया।जोगियाबारी गांव में सावित्री देवी के घर के सामने शीशम का पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। घर के पीछे पेड़ गिरने से सीमेंट की शेड टूट गई। यूसुफ खान के कच्चे मकान पर यूकेलिप्टस का पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। रमेश सोनकर की करीब एक बीघे धान की फसल पेड़ गिरने से नष्ट हो गई। उमाशंकर के घर के सामने नहर किनारे पेड़ गिरने से शेड और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। बहादुर खान के मकान पर लगा 14 फीट का शेड टूट गया। हादसे में एक बकरी की मौत हो गई। हलिया कब्रिस्तान में भी कई विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए।ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस संबंध में एसडीओ विद्युत दिलीप कुमार ने बताया कि आंधी-तूफान से विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है। आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमों को लगाया गया है।इनसेटपेड़ गिरने से पांच बकरियां मरीं, दो घायलहलिया। तेज आंधी-बारिश से लसोरा का पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर पांच बकरियां मर गईं, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा हरसड़ गांव में हुआ। सूचना पर पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत बकरियों का पोस्टमार्टम कराया और घायल बकरियों का उपचार किया। हलिया के कोटार गांव निवासी श्रीनाथ वर्मा शनिवार शाम करीब चार बजे 17 बकरियों को चराने के लिए हरसड़ गांव गया था। बारिश और तेज आंधी से उसने बकरियों को पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। इसी दौरान पेड़ अचानक बकरियों के ऊपर गिर गया। पांच बकरियां मर गईं। दो गंभीर रूप से घायल हो गईं। उधर, हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग पर हथेड़ा गांव के पास शीशम का पेड़ गिरने से एक घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और पेड़ हटवाकर यातायात बहाल कराया।