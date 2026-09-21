Mirzapur News: महिला का फंदे से लटका मिला शव, हत्या की आशंका

जिगना। नरोइया ग्राम पंचायत के अंगनपुर गांव में रविवार की सुबह साढ़े आठ बजे विवाहिता कंचन देवी (28) का शव कमरे में पंखे से लटकता मिला। शव चारपाई पर घुटने से मुड़ा हुआ था। शव देखकर ग्रामीणों और मायके वालों ने भी हत्या की आशंका जताई। थानाध्यक्ष संजयकुमार सिंह ने बताया कि महिला का शव फंदे से लटका मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।नरोइया के अंगनपुर निवासी त्रिभुवन बिंद ने बताया कि रविवार सुबह आठ बजे घर से वह पत्नी के साथ बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए गए थे। उस समय बहू कंचन देवी (28) पत्नी दीपक कुमार फोन पर किसी से बात कर रही थी। पौत्र रितिक (8) को बिस्कुट के लिए पैसा देकर पत्नी के साथ चला गया। रास्ते ही में था कि घटना की जानकारी होने पर वापस लौटे। पौत्र रितिक ने बताया कि वह दुकान से पटाखा लेकर आया तो छोटा भाई हर्षित (1) रो रहा था। उसे गोदी में लेकर घर में जा रहा था कि देखा मां फंदे पर लटकी है। इसके बाद शोर मचाया। महिला के श्वसुर त्रिभुवन बिंद ने बताया कि कंचन और दीपक बिंद ने वर्ष 2017 में कोर्ट मैरीज की थी। दंपती के उसे दो बेटे हैं। दीपक बाहर रहकर काम करता है। तीन दिन पहले घर आया था। शनिवार सुबह छपरा मजदूरी करने चला गया था। घटना के समय घर पर कंचन के साथ उसका पुत्र हर्ष था।