Mirzapur News: चुनार के 137 रत्नों की गाथा पुस्तक में दर्ज

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समारोह में मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों और स्थानीय परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए। आधुनिकता के साथ संस्कृति और परंपराओं को भी सहेजकर रखना जिम्मेदारी है। पुस्तक को शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों तक पहुंचाया जाना चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. इंदीवर ने चुनार के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए यहां के लोगों के त्याग और योगदान को रेखांकित किया। समारोह में पूर्व सांसद रामशकल, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहनलाल श्रीमाली, डॉ. कैलाशपति त्रिपाठी, लाल बहादुर सिंह, जगदीश पटेल और संजय भाई पटेल ने भी विचार रखे। अध्यक्षता ई. राज बहादुर सिंह ने की और संचालन सुरेंद्र सिंह पटेल ने किया। इस दौरान नागेश सिंह, बजरंगी सिंह कुशवाहा, महेंद्र नाथ सिंह, राकेश सिंह, अवधेश सिंह, नवल किशोर सिंह और प्रह्लाद सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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जमुई। कैलहट बाजार स्थित राजदीप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को पत्रकार राजेश पटेल की पुस्तक ‘चुनार के रतन’ का विमोचन हुआ। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विमोचन किया। पुस्तक में चुनार क्षेत्र में जन्मी 137 विभूतियों के जीवन और योगदान को रेखांकित किया गया है।