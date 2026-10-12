फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Elderly man dies amidst superstition-related dispute.

Mirzapur News: अंधविश्वास के विवाद में वृद्ध की मौत

Mon, 12 Oct 2026 02:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Elderly man dies amidst superstition-related dispute.
- पत्नी की तबीयत खराब होने पर वृद्ध ने बुलाए थे तीन ओझा
विज्ञापन

- पड़ोसी से विवाद के बाद मारपीट में सिर पर लगी लाठी
- पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, तीनों ओझाओं की तलाश
पटेहरा। संतनगर थाना क्षेत्र के करौदा गांव में शनिवार रात ओझाई के दौरान पड़ोसी के भूत से परेशान होने की बात कहने पर विवाद हो गया। विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि रहीश ने ओझाई करा रहे वृद्ध जवाहिर कोल (75) के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। घायल वृद्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
करौदा गांव निवासी जवाहिर कोल की पत्नी की तबीयत खराब थी। दवा-इलाज के साथ ही उन्होंने शनिवार रात गांव के एक और दूसरे गांव के दो ओझाओं को बुलाया था। ओझाई के दौरान ओझा ने जवाहिर से कहा कि पड़ोसी का भूत परेशान कर रहा है। इस बात को लेकर जवाहिर कोल का रहीश से विवाद हो गया। विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि रहीश ने जवाहिर कोल के सिर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर घायल हो गए।
विज्ञापन

परिजन उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेहरा ले गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने बताया कि जवाहिर ओझा बुलाकर ओझाई करा रहे थे। पड़ोसी के भूत से परेशान होने की बात कहने पर विवाद बढ़ा और मारपीट में वृद्ध की मौत हो गई। मारपीट के बाद तीनों ओझा भाग गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने रविवार को करौदा स्थित नवोदय विद्यालय के बगल से आरोपी रहीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed