सावधान: साइबर अपराधी ऑनलाइन गेम जीतने वालों के खाते में भेज रहे ठगी के रुपये, रोज आ रहे एक-दो मामले

ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो सावधान रहिए। साइबर अपराधी न सिर्फ आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं, बल्कि आप खुद पुलिस की जांच के दायरे में भी आ सकते हैं। साइबर ठग कहीं और से की गई ठगी का पैसा ऑनलाइन गेम जीतने वालों के खाते में भेज रहे हैं। ऑनलाइन गेम जीतने वाला पैसे को नहीं निकाल पा रहा है। कारण कि ठगी का पैसा आने के कारण उस खाते के लेन-देन पर रोक लग जा रही है। साइबर थाने के साथ पुलिस थानों पर बने साइबर सेल में इस तरह के प्रतिदिन एक-दो मामले आ रहे हैं।

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साइबर थाना प्रभारी राम नरायन राम ने बताया कि साइबर अपराधी प्रतिदिन नए पैंतरे अपना रहे हैं। नए-नए पैंतरों से लोगों को लालच देकर ठगी कर रहे हैं। पहले साइबर अपराधी ठगी कर पैसा कमाते थे, लेकिन अब उस ठगी के पैसे को अपने पास न रखकर ऑनलाइन गेम खेलने वालों को देकर उनके पास से आने वाले पैसे को अपना बना रहे हैं। इस तरह उनके अकाउंट में आने वाला पैसा सुरक्षित रहता है और दूसरे से ठगी वाले पैसे को ऑनलाइन गेम जीतने वालों को देकर उन्हें फंसा देते हैं।लोग मुनाफे का लालच में ऑनलाइन गेम में पैसा लगाते हैं तो उन्हें दोगुना-तीन गुना से अधिक पैसा जीतने का लालच दिया जाता है। वे जीतते हैं तो लालच में और पैसा लगाते हैं। वे मेहनत की कमाई का पैसा गेम में लगाते हैं, लेकिन ठग उन्हें सही पैसा न देकर ठगी का पैसा देते हैं।साइबर ठग जो पैसा ठगी में हासिल किए रहते हैं, उसे एक खाते से दूसरे खाते में भेजते हैं। ठगी मामले की शिकायत की जांच करते समय पुलिस जिन खातों में पैसा गया रहता है, उनकी जांच करती है। खातों में आए पैसे को फ्रीज करा दिया जाता है। ऐसे में ऑनलाइन गेम जीतने पर आए पैसे वाले खाते भी सीज हो जाते हैं।