Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Angered by being scolded, he struck Sanjay on the head with a wooden plank.

Mirzapur News: डांटने से नाराज होकर संजय के सिर पर पटरे से किया था वार

Mon, 16 Nov 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Angered by being scolded, he struck Sanjay on the head with a wooden plank.
मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर में लकड़ी के पटरे से हमला कर संजय की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फतहवा गांव में दो व्यक्तियों से उसका विवाद हो गया था। इस दौरान संजय ने उसे डांट दिया था। इससे क्षुब्ध होकर उसने संजय पर लकड़ी के पटरे से हमला कर दिया।
विज्ञापन

12 नवंबर की देर शाम लहंगपुर में सरकारी देसी शराब की दुकान के पास बामी गांव निवासी संजय पर लकड़ी के पटरे से हमला किया गया था। वह अपने साथी मुकेश के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से हुए हमले में संजय जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर किए जाने पर वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि संजय के बड़े भाई बुद्धिराम की तहरीर पर बृहस्पतिवार को मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वाराणसी में पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को शव घर पहुंचने पर हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद रोहित निवासी लहंगपुर के खिलाफ हत्या की धारा बढ़ाई गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पतुलखी ओवरब्रिज के पास से आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूछताछ में रोहित ने बताया कि 12 नवंबर को दिन में फतहवा गांव में उसका दो अन्य व्यक्तियों से विवाद हुआ था। उस दौरान दूर के रिश्तेदार संजय भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उसे डांट दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने संजय पर लकड़ी के पटरे से वार कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed