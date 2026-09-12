Mirzapur News: दिनभर बादलों की आवाजाही, धूप-छांव के बीच तीन डिग्री लुढ़का पारा

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इससे भादों में क्वार का एहसास होने लगा। मौसम खुलने के साथ गणेश महोत्सव और हरितालिका तीज को लेकर बाजारों में भी चहल-पहल बढ़ी रही।मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके मुकाबले बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस था। सुबह आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई।किसानों का कहना है कि 10 से 15 दिन बारिश न होने पर भी खेतों में पर्याप्त नमी है। मौसम खुलते ही किसान धान की फसल में यूरिया के छिड़काव में जुट गए। ग्रामीण मौसम सेवा, भू-भौतिकी विभाग, बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। धूप-छांव के बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।