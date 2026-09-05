Mirzapur News: तीन हादसों में मासूम, महिला सहित 5 घायल

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राजगढ़। थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की रात अलग-अलग हादसे में मासूम और महिला सहित पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया गया। रैकरी गांव की सुनीता (25) अपनी अपने दो साल के बेटे दीपांश के साथ स्कूटी से ददरा पहाड़ी जा रही थी। वह जैसे ही पतरखुरा के पास पहुंची। तभी सामने से आ रहे वाहन की रोशनी से चकाचौंध होकर सड़क किनारे गिर कर बच्चे सहित घायल हो गई। दूसरा हादसे में हरिओम (35) निवासी घोरावल और सौरव (14) निवासी करौंदा की बाइक सामने-सामने टकरा गई। दोनों घायल हो गए। तीसरी घटना में राजदीप सिंह (35) निवासी हिनौता राजगढ़ अनियंत्रित बाइक से गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सौरव व राजदीप की हालत गंभीर हो गई। इन्हें चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र रेफर कर दिया। आकस्मिक ड्यूटी में तैनात चिकित्सक अजीत कुमार ने बताया कि घायलों को अंदरूनी चोटें आई थी।