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Mirzapur News: गोर्गी गांव में निकला 10 फीट लंबा मगरमच्छ

Tue, 13 Oct 2026 12:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:55 AM IST
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10-foot-long crocodile spotted in Gorgi village
ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को पकड़कर अपने कब्जे में लेते वनकर्मी।-सोशल मीडिया।
मगरमच्छ पकड़कर वनकर्मियों ने अदवा बांध के गहरे जलाशय में छोड़ा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
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हलिया। स्थानीय वन रेंज के गोर्गी गांव में रविवार देर रात रिहायशी बस्ती में 10 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लल्लू मौर्य के घर के पीछे मगरमच्छ दिखने पर ग्राम प्रशासक रमेश मौर्य ने वन विभाग को सूचना दी।

वन क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार राय के निर्देश पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे अदवा बांध के गहरे जलाशय में छोड़ दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि भोजन की तलाश में मगरमच्छ पानी से निकलकर रिहायशी बस्ती तक पहुंच गया। टीम को मौके पर भेजकर मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया।
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