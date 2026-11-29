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घटना बीती 26 नवंबर की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे की है। सुंदर नंगलामल स्थित धर्मा फार्म हाउस से शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में औरंगाबाद निवासी प्रिंस चौहान ने उन्हें रोक लिया। प्रिंस के तीन अन्य साथी अश्वनी, हैप्पी और रोहित मौके पर पहुंचे। सभी आरोपी नंगलामल के निवासी हैं। आरोपियों ने नंगलामल ईदगाह के पास सुंदर को घेर लिया। लाठी-डंडों से उनके साथ मारपीट की गई।मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर सुंदर को बचाया। हमलावर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित को काफी चोटें आईं। तबीयत में सुधार होने पर वह रविवार को थाने पहुंचे। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।