Meerut News: महिला से छेड़छाड़, विरोध पर दी धमकी

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गंगानगर। इंचौली थाना क्षेत्र के एक गांव में किराना स्टोर संचालक पर महिला से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है।गांव निवासी महिला के मुताबिक मंगलवार शाम को काम से लौटते समय गांव की किराना स्टोर से सामान खरीदने लगी। तभी स्टोर संचालक सूबे ने छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़ लिया और दुकान में खींच लिया। शोर करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर इंचौली थाना पुलिस ने दुकान संचालक सूबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है।