Meerut News: शराब की दुकान पर युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र में शॉप्रिक्स मॉल के सामने बनी अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैन द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने युवक की पिटाई करने वाले आरोपी हापुड़ के गांव अट्टा निवासी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया।सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि सोमवार रात शॉप्रिक्स मॉल के सामने बने शराब की दुकान पर एक युवक शराब खरीदने के लिए आया था। सेल्समैन कुलदीप ने शराब पर पैसे बढ़ने की बात युवक को बताई। इसी बात को लेकर युवक की सेल्समैन से कहासुनी हो गई। आरोप है कि आरोपी सेल्समैन ने युवक पर हमला कर दिया। पिटाई के दौरान दुकान के बाहर हंगामा हो गया। आरोपी ने युवक को कई चांटे मार दिए। पिटाई के दौरान युवक जमीन पर गिर गया।घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मंगलवार दोपहर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।