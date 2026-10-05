मेरठ: वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 17 बाइक बरामद; चार आरोपी गिरफ्तार, दो तमंचे और कारतूस भी मिले

दो आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस मिले

पुलिस के अनुसार प्रियांशु और दक्ष के पास से 315 बोर के एक-एक तमंचे और एक-एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एनसी कॉलोनी स्थित खंडहरनुमा मकानों से 15 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इस तरह कुल 17 बाइक बरामद हुईं।



मेरठ समेत तीन जिलों में करते थे वाहन चोरी

बरामद वाहनों में पल्लवपुरम और दौराला के अलावा मुजफ्फरनगर के खतौली और सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। पुलिस ने संबंधित मामलों में बरामदगी के आधार पर बीएनएस की धाराएं बढ़ाई हैं। वहीं, तमंचे बरामद होने पर प्रियांशु और दक्ष के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है।



आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज

पुलिस के मुताबिक प्रियांशु के खिलाफ पल्लवपुरम, दौराला, खतौली और देवबंद थानों में वाहन चोरी समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं। दक्ष के खिलाफ आठ और आदित्य सैनी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। चारों आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।