Meerut: मंत्री दिनेश खटीक को फोन पर जान से मारने की धमकी, मामला सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी पहले ही गिरफ्तार

मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान

पुलिस के अनुसार, जिस मोबाइल नंबर से कॉल की गई थी, उसके आधार पर आरोपी की पहचान गणेशपुर निवासी अनस पुत्र इमामुद्दीन के रूप में हुई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि बहसूमा लौटते समय दोबारा फोन करके धमकी दी गई।



मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को जेल भेजा जा चुका है।



पुलिस बोली- पुराना है मामला, हो चुकी है कार्रवाई

मामले के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह हालिया घटना नहीं है। थाना प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि मामला पुराना है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।



फिलहाल, मंत्री को धमकी देने के आरोप से जुड़ा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और पुलिस की कार्रवाई के बीच यह स्पष्ट है कि पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई पहले ही कर चुकी है।