बिजनौर: चांदपुर में ज्वैलर्स की दुकान पर बुर्के में पहुंचीं दो महिलाएं, मुंह में छिपाए जेवर; 8 लाख की चोरी

बिजनौर के चांदपुर में ज्वैलर्स की दुकान पर चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुर्का पहनकर पहुंचीं दो महिलाओं ने बिछुए और सोने की लौंग देखने के बहाने कथित तौर पर जेवर अपने मुंह में छिपा लिए। इसके बाद मौका मिलते ही आभूषण कपड़ों में छिपाकर फरार हो गईं। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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