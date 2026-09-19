Meerut News: होमगार्ड भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में अब तीन अभ्यर्थी हुए बेहोश

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भर्ती परीक्षा के पहले दिन बेहोश हुए सचिन की हालत आनंद अस्पताल में बनी हुई है गंभीरसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही होमगार्ड भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में शनिवार को तीन अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़े। इस दौरान अफरा-तफरी मच गई। अभ्यर्थियों को उपचार दिलाया गया। जिसके बाद उनको होश आया। बाद में परिजन उनको घर लेकर चले गए।स्टेडियम में पिछले मंगलवार से होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। जिसमें दूर-दराज से अभ्यर्थी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। मंगलवार को मूल रूप से शामली जनपद के लिसाड़ गांव और वर्तमान में कंकरखेड़ा के गणपति विहार निवासी अंकुज की मौत हो गई थी। वहीं न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती तरुण निवासी हापुड़ की मौत हो गई थी। सचिन की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसका उपचार आनंद अस्पताल में चल रहा है।शनिवार को भी होमगार्ड भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्टेडियम पहुंचे। तीन अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए। हालांकि मौके पर एंबुलेंस थी, जहां पर उपचार देने के बाद मौके से परिजन तीनों अभ्यर्थियों को घर ले गए। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि भर्ती के दौरान शनिवार को तीन अभ्यर्थी बेहोश हुए थे। उन्हें उपचार दिलाकर परिजन घर ले गए। वहीं दूसरी ओर आनंद अस्पताल जनरल मैनेजर मुनेश पंडित का कहना है कि सचिन की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका उपचार चल रहा है।