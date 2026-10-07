फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The Kasampur team secured a spot in the final.

Meerut News: कासमपुर की टीम ने फाइनल में जगह बनाई

Wed, 07 Oct 2026 09:52 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:52 PM IST
विज्ञापन
The Kasampur team secured a spot in the final.
अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में दूसरे सेमीफाइनल में कासमपुर की टीम द्वार
माछरा। चौ. प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज के खेल प्रांगण में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। रोमांच से भरे इस मैच में कासमपुर क्रिकेट टीम ने जई क्रिकेट टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की।
विज्ञापन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कासमपुर क्रिकेट टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और टीम के बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स खेलते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 5 विकेट खोकर 127 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गोलू शर्मा ने लगातार तीन गेंदों पर तीन छक्के लगाए। वहीं 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जई क्रिकेट टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही, टीम ने तेज गति से रन बनाए, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। जई क्रिकेट टीम 9 ओवर में 10 विकेट खोकर महज 109 रन ही बना सकी। कासमपुर क्रिकेट टीम ने अंत्योदय फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed