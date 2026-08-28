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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Tears shed in jail on Raksha Bandhan; 1,906 sisters arrived to meet their brothers.

Meerut News: रक्षाबंधन पर जेल में छलके आंसू, 1906 बहनें पहुंचीं भाइयों से मिलने

Fri, 28 Aug 2026 08:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:42 PM IST
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Tears shed in jail on Raksha Bandhan; 1,906 sisters arrived to meet their brothers.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। रक्षाबंधन के पर्व पर चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में शुक्रवार को भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं। सुबह से ही जेल के बाहर बहनों की कतार लगी रही। दिनभर में कुल 1906 बहनें अपने भाइयों से मिलने पहुंचीं। वहीं जेल में बंद महिला बंदियों से मिलने के लिए 21 भाई पहुंचे। भाइयों ने बहनों से राखी बंधवाई और बदले में उन्हें उपहार दिए।
रक्षाबंधन के मौके पर जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए विशेष इंतजाम किए थे। बहनों को अपने भाइयों से मिलकर राखी बांधने का मौका दिया गया। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होते ही कई बंदियों की आंखें नम हो गई। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो भाइयों ने भी उनकी रक्षा और हर मुश्किल में साथ देने का भरोसा दिलाया।
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इस दौरान जेल का माहौल भावुक हो गया। जेल में बंद महिला कैदियों के लिए भी रक्षाबंधन पर मुलाकात की व्यवस्था की गई थी। हालांकि महिला बंदियों से मिलने के लिए महज 21 भाई ही पहुंचे। भाइयों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और उनसे बातचीत की। इस दौरान कई बहनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. विरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल में बंद बंदियों के लिए त्योहार पर विशेष व्यवस्था का इंतजाम किया गया था।
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-पति की हत्या के आरोप में बंद महिलाओं से नहीं मिला कोई
रक्षाबंधन के दिन जेल में बंद कुछ महिलाओं की पीड़ा और भी गहरी रही। पति की हत्या के मामले में जेल में बंद महिलाओं मुस्कान व दामिनी समेत अन्य महिलाओं से मिलने परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। पूरे दिन वे अपनों के आने का इंतजार करती रहीं, लेकिन मुलाकात करने कोई नहीं आया। त्योहार के दिन परिवार की गैरमौजूदगी ने उनकी उदासी और बढ़ा दी। जेल में बंद महिला बंदियों के चेहरों पर अपनों से मिलकर खुशी दिखाई दी, वहीं इन महिला बंदियों के लिए रक्षाबंधन का दिन अकेलेपन और भावनाओं से भरा रहा।
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