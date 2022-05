{"_id":"628dbf211756f23acb346f03","slug":"sunny-kakraan-one-fellow-caught-in-police-encounter-in-delhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"LLB student murder: सनी काकरान के एक साथी को पुलिस ने एनकाउंटर में दिल्ली से किया गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 25 May 2022 11:01 AM IST