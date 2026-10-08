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Meerut News: सुमित भड़ाना ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता

Thu, 08 Oct 2026 06:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:57 PM IST
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Sumit Bhadana won the gold medal in the 200-meter race.
मेरठ। प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सात और आठ अक्तूबर को सैफई में किया जा रहा है। इसमें मेरठ के एथलीट सुमित कुमार ने बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी स्वर्ण पदक जीता। पहले दिन उन्होंने 100 मीटर दौड़ में पदक जीता तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार को 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 22.01 सेकंड में 200 मीटर दौड़ पूरी की और पहला स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही उन्होंने इसमें अपना पर्सनल बेस्ट भी बनाया। इस उपलब्धि पर उनके पिता महावीर सिंह, माता धनेश्वरी और कोच गौरव त्यागी ने भी उन्हें बधाई दी। सुमित पिछले कई वर्षों से यहां कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही तैयारी कर रहे हैं। वह लगातार प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। संवाद
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