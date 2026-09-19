मिट्टी को रासायनिक खादों से बचाना होगा : डॉ. अनिल

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संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शनिवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों के लिए गांधी हॉल में दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया गया।कार्यक्रम में पद्मश्री पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। डॉ. जोशी ने कहा कि आज इंसान ने मिट्टी को भी नशादार बना दिया है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के लगातार और अनियंत्रित इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मिट्टी को रासायनिक खादों से बचाना होगा और खेती में पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज हम खेती नहीं, बल्कि एग्री-बिजनेस कर रहे हैं।औद्योगीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है, जिसका असर लगातार सामने आ रहा है। कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल और कृषि भूमि में लगातार कमी को उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती की ओर लौटने के लिए सबसे पहले पानी बचाना होगा। पानी बचने से प्रकृति को सहारा मिलेगा और अन्य संसाधनों का संतुलन भी बेहतर होगा। कुलपति डॉ. त्रिवेणी दत्त ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। सभी को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। कुलसचिव डॉ. वीके सिंह ने स्वागत किया। निदेशक ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट डॉ. आरएस सेंगर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। संचालन प्रोफेसर डॉ. रेखा दीक्षित ने किया। इस अवसर पर डॉ. डीके सिंह, डीन पीजी डॉ. एलबी सिंह, डॉ. विपुल गुप्ता, डॉ. बुधेश गौतम आदि मौजूद रहे।