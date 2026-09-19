Meerut News: झारखंडी मंदिर में विधि-विधान से हुआ पूजन, छप्पन भोग लगा प्रसाद बांटा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:20 PM IST
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Note... राधा अष्टमी का जोड़
मेरठ। नगर निगम परिसर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री बाबा झारखंडी महादेव शिव मंदिर में भजन-कीर्तन के साथ राधा अष्टमी मनाई गई। मुख्य आरती समिति के अध्यक्ष डॉ. सुबोध गर्ग, महामंत्री अनिल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अरुण गुप्ता और प्रमोद कुमार गुप्ता की मौजूदगी में पं. गोपाल शास्त्री ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। राधा-कृष्ण को छप्पन भोग लगाया गया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। विजय गोयल, सुशील दत्त शर्मा, अशोक रस्तोगी, सतेंद्र, मुदित, नीता, ममता, नमिता और गरिमा समेत श्रद्धालु मौजूद रहे।
वहीं, सदर धानेश्वर मंदिर से राधा अष्टमी पर शोभायात्रा निकाली गई। सुंदर झांकियों और बैंड-बाजों के बीच डोले पर सवार राधा-कृष्ण के स्वरूपों ने नगर भ्रमण किया। यात्रा सदर धाननेश्वर चौक से सदर पत्ता मोहल्ला, सोतीगंज, गंज बाजार, दाल मंडी, सदर सर्राफा, शिव चौक और हनुमान चौक समेत विभिन्न बाजारों से होकर गुजरी।
पंचवटी कॉलोनी स्थित आभा मानव मंदिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने भजन संध्या आयोजित की। दीप प्रज्वलन विपुल अग्रवाल ने किया। विनीता ने राधा रानी को प्रेम स्वरूप बताया। मानस ने गणेश वंदना और मधु मिश्रा ने भजन प्रस्तुत किया। बुजुर्गों ने मंगलगान गाकर राधा जन्मोत्सव मनाया और अंत में प्रसाद ग्रहण किया।
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मेरठ। नगर निगम परिसर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री बाबा झारखंडी महादेव शिव मंदिर में भजन-कीर्तन के साथ राधा अष्टमी मनाई गई। मुख्य आरती समिति के अध्यक्ष डॉ. सुबोध गर्ग, महामंत्री अनिल कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अरुण गुप्ता और प्रमोद कुमार गुप्ता की मौजूदगी में पं. गोपाल शास्त्री ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। राधा-कृष्ण को छप्पन भोग लगाया गया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। विजय गोयल, सुशील दत्त शर्मा, अशोक रस्तोगी, सतेंद्र, मुदित, नीता, ममता, नमिता और गरिमा समेत श्रद्धालु मौजूद रहे।
वहीं, सदर धानेश्वर मंदिर से राधा अष्टमी पर शोभायात्रा निकाली गई। सुंदर झांकियों और बैंड-बाजों के बीच डोले पर सवार राधा-कृष्ण के स्वरूपों ने नगर भ्रमण किया। यात्रा सदर धाननेश्वर चौक से सदर पत्ता मोहल्ला, सोतीगंज, गंज बाजार, दाल मंडी, सदर सर्राफा, शिव चौक और हनुमान चौक समेत विभिन्न बाजारों से होकर गुजरी।
विज्ञापन
पंचवटी कॉलोनी स्थित आभा मानव मंदिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने भजन संध्या आयोजित की। दीप प्रज्वलन विपुल अग्रवाल ने किया। विनीता ने राधा रानी को प्रेम स्वरूप बताया। मानस ने गणेश वंदना और मधु मिश्रा ने भजन प्रस्तुत किया। बुजुर्गों ने मंगलगान गाकर राधा जन्मोत्सव मनाया और अंत में प्रसाद ग्रहण किया।
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