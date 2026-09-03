Meerut News: संविदा सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अक्तूबर में आंदोलन का एलान

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कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्य करने के बावजूद उन्हें नियमितीकरण समेत अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान सहित नियमितीकरण की मांग उठाई। संगठन पहले भी संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाता रहा है।प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावरिया ने कर्मचारियों की मांगों और कथित उत्पीड़न के विरोध में अक्तूबर माह में मेरठ कमिश्नरी पर बड़े आंदोलन का एलान किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। आंदोलन के एलान पर नगर पंचायत फलावदा में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई। बैठक में एहसान सैफी, जॉनी, राकेश कुमार, रमेश चंद, कमल सिंह, राजेश, नरेश कुमार, किरण पाल, रिंकू, विनोद, संजीव कुमार और रविंद्र समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।