Meerut News: छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में निजी शिक्षक गिरफ्तार, ग्रामीणों ने पीटा

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फलावदा। फलावदा थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा सात की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक निजी शिक्षक पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ आए दिन छेड़छाड़ करता था। छात्रा डर के कारण यह बात अपने परिजनों को नहीं बता पाई थी। शुक्रवार को आरोपी की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी पूरी आपबीती परिजनों को सुनाई। यह सुनकर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने आरोपी शिक्षक के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने शिक्षक की पिटाई भी की।पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकीपीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि आरोपी शिक्षक सरित को गिरफ्तार में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ कर जा ही है। उसका चालान कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।