Meerut News: सपा नेताओं के आवास पर पुलिस का पहरा, कार्यकर्ताओं को रोका

संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों के धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जाने से रोकने के लिए सरधना में सपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी के आवास पर पुलिस ने रात से ही निगरानी शुरू कर दी। सपा नेता का आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई के चलते उनके परिवार और कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने जैसी स्थिति बनी रही। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।सपा नगर अध्यक्ष सलीम अंसारी, हाजी तैय्यब, शाहवेज अंसारी, शहीद मलिक और शहीद अंसारी समेत कई कार्यकर्ता निजाम अंसारी के आवास पर मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का संविधानिक अधिकार है। विपक्षी दलों के कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए आवास पर पुलिस का पहरा लगाया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं है। कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास रखते हुए जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में जनता की आवाज उठाने के अपने लोकतांत्रिक दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे।