Meerut News: बाबा टिकैत की जयंती पर किसान हित संघर्ष का संकल्प

विज्ञापन

पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा टिकैत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद केक काटकर जयंती मनाई गई। सभी ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि टिकैत ने किसानों को अधिकारों के प्रति जागरुक किया। उन्होंने किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों को जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकजुट होने का संदेश दिया। वर्तमान चुनौतियों में उनके विचारों को आत्मसात करना सच्ची श्रद्धांजलि होगी।कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की बात कही। संगठन की एकजुटता बनाए रखने का भी संकल्प लिया गया। बाबा टिकैत के विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी निर्णय हुआ। इस मौके पर अरविंद कांत हितेषी, अरविंद तालियां, अख्तर सैफी, मनोज चौधरी, मोहित विश्वकर्मा, राजकुमार, शिवदीप, कल्लू और तेजवीर सहित कई लोग मौजूद रहे।