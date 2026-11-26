Meerut News: निलोहा में एनसीसी कैडेटों ने निकाली जागरुकता रैली
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:58 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:58 PM IST
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मवाना। श्री स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, निलोहा में संविधान दिवस पर एनसीसी कैडेटों ने हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान रैली निकाली। कैडेटों को संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया और संविधान की रूपरेखा, महत्व और व्याख्या पर वाद-विवाद व समूह चर्चा हुई। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह, 73 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर शैली मेल्होत्रा, सूबेदार मेजर कुलविंदर सिंह और सारंग देशवाल सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। आयोजन वरिष्ठ शिक्षक मनोज कुमार धामा व एनसीसी अधिकारी प्रदीप कुमार यादव की देखरेख में संपन्न हुआ।
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