आबूलेन होटल मामला: मेडिकल जांच में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि, जेल भेजा आरोपी सलमान, होटल मालिक और मैनेजर
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 26 Nov 2026 11:41 PM IST
सार
Meerut News: पुलिस ने बृहस्पतिवार को सलमान, होटल मालिक गोविंद चौरसिया और मैनेजर कृष्णा को जेल भेज दिया। दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जुड़ने के बाद मामले की जांच सीओ कैंट को सौंपी गई है।
विज्ञापन
विस्तार
आबूलेन के स्क्वायर होटल में युवती को बंधक बनाने, बीच सड़क पर पीटने और दुष्कर्म करने के आरोपी सलमान के अलावा होटल मालिक स्वामीपाड़ा बुढ़ाना गेट निवासी गोविंद चौरसिया और पबला इंचौली निवासी कृष्णा को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। दुष्कर्म के साथ एससी-एसटी एक्ट लगने के कारण मामले की विवेचना सीओ कैंट सजय कुमार गुप्ता को दी गई। एससी-एसटी एक्ट लगने के चलते पूरे मामले की विवेचना सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता को दी गई है।
विज्ञापन
Trending Videos
गाजियाबाद निवासी एक युवती के मुताबिक को स्क्वायर होटल में सोमवार रात चाकू की नोक पर बंधक बनाकर रखा गया था। मंगलवार दोपहर वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर बाहर आई। इसके बाद बीच सड़क पर आरोपी रोहटा के शाहपुर जैन नगर निवासी सलमान ने आबूलेन पर मंगलवार को बीच सड़क पर युवती की पिटाई की थी। वह उसे गोद में उठाकर जबरन होटल में ले जाने लगा था। इसका लोगों ने विरोध किया था। दोनों एक-दूसरे को एक साल से जानते थे। युवती जब सहेली के यहां आई थी तो आरोपी सलमान और सहयोगियों ने उसे होटल में बुलाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरोप है कि होटल मैनेजर कृष्णा ने मिलीभगत कर आरोपी सलमान को भगा दिया था। बिना आईडी के भी होटल में कमरा दिया हुआ था। इस मामले में सदर बाजार पुलिस की पूरी लापरवाही पाई गई थी। पुलिस ने आरोपी सलमान के खिलाफ जमानती धाराओं में केस दर्ज कर दिया। पहले अधिकारियों को मामूली मामला बताते हुए सदर बाजार पुलिस ने गुमराह किया था।
मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ तो लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों के कॉल स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास घनघनाने शुरू हो गए थे। इसके बाद स्थानीय अफसर हरकत में आए और मामले में दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। बाद में पुलिस ने होटल भी सील कर दिया था। वहीं, लोहिया नगर पुलिस ने आरोपी सलमान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
बृहस्पतिवार को सदर बाजार पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। यहां से तीनों को जिला कारागार भेज दिया गया। पुलिस ने युवती के कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए। वहीं, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही ने सभी मुकदमों की हिस्ट्रीशीट खोलकर सलमान के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। अब सीओ कैंट मामले की जांच कर रहे हैं।
अनैतिक व्यापार कराने पर भी हो चुकी कार्रवाई
होटल मैनेजर कृष्णा स्कवायर होटल में ही नहीं बल्कि कई अन्य होटलों में अनैतिक कार्य करा चुका है। उसके खिलाफ 2024 में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में केस दर्ज हुआ था। इसके साथ ही टीपी नगर पुलिस ने भी एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
ये भी देखें...
मेरठ: सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास को काशी टोल पर रोका, सीसीएसयू में संविधान प्रस्तावना का सामूहिक पाठ रद्द
होटल मैनेजर कृष्णा स्कवायर होटल में ही नहीं बल्कि कई अन्य होटलों में अनैतिक कार्य करा चुका है। उसके खिलाफ 2024 में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में केस दर्ज हुआ था। इसके साथ ही टीपी नगर पुलिस ने भी एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
ये भी देखें...
मेरठ: सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास को काशी टोल पर रोका, सीसीएसयू में संविधान प्रस्तावना का सामूहिक पाठ रद्द