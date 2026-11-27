रामलीला मैदान में महासभा आज

शुक्रवार, 27 नवंबर को दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में समरसता संकल्प महासभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनसभा में शामिल होंगे। यात्रा के स्वागत में जिला महामंत्री सुभाष शर्मा, समीर चौहान, जिला उपाध्यक्ष सुशील चौहान, मनिंदर पाल, सत्यवीर त्यागी, अंकुर राणा और विनय सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे।



गुरु रविदास विश्व महापीठ की बैठक

आयोजन को लेकर शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ की बैठक महापीठ के राष्ट्रीय मंत्री डॉ. रवि प्रकाश के कार्यालय में हुई। बैठक में विभिन्न संगठनों के मुख्य पदाधिकारी शामिल हुए।



महापीठ के अनुसार, संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समरसता संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। यात्रा पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर, शामली और बागपत होते हुए शुक्रवार को मेरठ के दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान पहुंचेगी।