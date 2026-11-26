{"_id":"6b0852914c884547930645f6","slug":"meerut-two-wanted-criminals-each-carrying-a-reward-of-25-000-have-been-arrested-near-the-nepal-border-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: नेपाल की सीमा के पास छिपे 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश पकड़े, सराफ की दुकान में हुई चोरी में थे वांटेड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मेरठ के खरखौदा में सराफा व्यापारी की दुकान में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले में फरार चल रहे 25-25 हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पुलिस से बचने के लिए नेपाल सीमा के नजदीक उत्तराखंड के चंपावत जिले में ठिकाना बनाकर रह रहे थे। खरखौदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार रात करीब 11 बजे बनबसा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। आरोपी लगातार अपने ठिकाने और पहचान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस काफी समय से उनकी तलाश में जुटी थी।

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पुलिस के अनुसार, बीती दो अक्तूबर की रात कस्बा खरखौदा निवासी सराफा व्यापारी पल्लव अग्रवाल की ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। 11 बदमाशों ने मिलकर दुकान को निशाना बनाया था। चोर दुकान से करीब पांच लाख रुपये की नकदी, पांच किलोग्राम चांदी और 60 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।



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जांच के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों हरिद्वारी उर्फ संजय पुत्र जसवंत, सूरज पुत्र कुंवर सिंह और पुनीत पुत्र महीपाल निवासी ईशापुर, थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, घटना में शामिल अन्य आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने फरार चल रहे कुंजा उर्फ वेदप्रकाश पुत्र हनुमंत सिंह और जीवन पुत्र कल्लू निवासीगण ईशापुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।



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