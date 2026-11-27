ताला खोलने को लेकर हनी ने कही यह बात

हनी का कहना है कि उसे याद नहीं है कि कमरे में ताला लगाते समय अंकुर अंदर मौजूद था या नहीं। सुबह कमरे का ताला खोलने पर उसने अंकुर को मृत पाया। अंकुर और हनी दोनों के नशे की प्रवृत्ति से जुड़े होने की बात भी सामने आई है।



परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप

अंकुर की मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों ने हनी पर हत्या का आरोप लगाया। कारोबारियों की सूचना पर थाना प्रभारी सुनील कुमार पुलिस टीम के साथ सुबह करीब नौ बजे घटनास्थल पर पहुंचे और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने हनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।