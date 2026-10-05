Meerut News: कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया

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मेरठ। चंद्रलोक पार्क में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास आचार्य जनार्दन तिवारी ने हिरण्यकश्यपु, प्रह्लाद, समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार और श्रीराम अवतार का वर्णन किया। इसके बाद चंद्रवंश और निमि वंश की कथा सुनाते हुए भगवान श्रीकृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया। इस दौरान श्रीकृष्ण के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। मुख्य यजमान जयभगवान मित्तल और सह यजमान राजकुमार रहे। इस अवसर पर अरविंद गुप्ता, सेंसरपाल, देव गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, प्रीति गर्ग, लता गुप्ता, विभा तिवारी, कंचन गुप्ता रहे। ब्यूरो