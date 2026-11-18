बिजनौर: हाईवे पर भीषण हादसा: डिवाइडर से टकराई कार, एक की मौत, दो घायल; दिल्ली एयरपोर्ट जाते समय दुर्घटना
Updated Wed, 18 Nov 2026 10:38 AM IST
बिजनौर के शेरकोट में हाईवे-74 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में महबूब की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर घायल हैं।
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दिल्ली एयरपोर्ट जाते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम चौड़वाला निवासी तीन लोग मंगलवार देर रात कार से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे। रात करीब 11 बजे उनकी कार हाईवे-74 पर शेरकोट के मोहल्ला नौंधना चुंगी नंबर पांच के पास पहुंची। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी।
बताया गया कि टक्कर लगने के बाद कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। अनियंत्रित कार सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग हादसे का शिकार हो गए।
हादसे में ग्राम चौड़वाला निवासी 45 वर्षीय महबूब पुत्र नत्थू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार में सवार वकार पुत्र लियाकत और मोहसिन पुत्र नफीस गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर भिजवाया, जहां उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई की।
पुलिस कर रही हादसे की जांच
थानाध्यक्ष रामप्रताप ने बताया कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी आकांक्षा गौतम ने बताया कि हाईवे पर एक कार डिवाइडर से टकरा गई थी। कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई।
पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार, हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कार को टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।