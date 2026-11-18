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दिल्ली एयरपोर्ट जाते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम चौड़वाला निवासी तीन लोग मंगलवार देर रात कार से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे। रात करीब 11 बजे उनकी कार हाईवे-74 पर शेरकोट के मोहल्ला नौंधना चुंगी नंबर पांच के पास पहुंची। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। विज्ञापन



बताया गया कि टक्कर लगने के बाद कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। अनियंत्रित कार सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम चौड़वाला निवासी तीन लोग मंगलवार देर रात कार से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे। रात करीब 11 बजे उनकी कार हाईवे-74 पर शेरकोट के मोहल्ला नौंधना चुंगी नंबर पांच के पास पहुंची। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी।बताया गया कि टक्कर लगने के बाद कार चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। अनियंत्रित कार सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग हादसे का शिकार हो गए।

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उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में शेरकोट के पास हाईवे-74 पर मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे तीन लोगों की कार अज्ञात वाहन की टक्कर लगने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 45 वर्षीय महबूब पुत्र नत्थू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर भिजवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।