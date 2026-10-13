मुजफ्फरनगर: पुलिस मुठभेड़ में पांच वांछित आरोपी गिरफ्तार, एक को लगी गोली; पिस्टल, तमंचे और स्कॉर्पियो बरामद
भोकरहेड़ी में घर पर फायरिंग के मामले में पांच नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आर्यन उर्फ सावन घायल, अस्पताल में भर्ती। आरोपियों से एक पिस्टल, एक मस्कट, दो तमंचे और बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो बरामद।
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मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में फायरिंग के एक मामले में वांछित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आर्यन उर्फ सावन नामक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि चार अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो कार बरामद की है।
भोकरहेड़ी में घर पर फायरिंग के मामले में थी तलाश
एसएसपी सूरज कुमार राय के अनुसार, नौ अक्तूबर को भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी गांव में अभिषेक के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई थीं।
इसी क्रम में पुलिस सोमवार रात जौली नहर पुल के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुजफ्फरनगर की ओर से एक स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोग तेजी से भागने लगे।
पुलिस के मुताबिक, स्कॉर्पियो सवारों ने गाड़ी गंगनहर की कच्ची पटरी की ओर मोड़ दी। पुलिस टीम ने पीछा किया तो वाहन कच्चे रास्ते पर फंस गया। इसके बाद आरोपी गाड़ी से उतरकर भागने लगे और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आर्यन उर्फ सावन गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद मौके से चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सभी पांचों आरोपी भोकरहेड़ी में हुई फायरिंग की घटना में वांछित थे।
एक पिस्टल, मस्कट और दो तमंचे बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आर्यन उर्फ सावन, बादल कुमार, निखिल उर्फ फाटा, हार्दिक सहरावत और आशीष कुमार के रूप में की है। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से एक पिस्टल, एक मस्कट और दो तमंचे बरामद किए गए। इसके अलावा जिंदा और खोखा कारतूस भी मिले हैं।
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो कार को भी जब्त कर लिया है। बरामद हथियारों और वाहन को फायरिंग की घटना की जांच के सिलसिले में अहम साक्ष्य माना जा रहा है।
आर्यन पर हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज
एसएसपी के अनुसार, घायल आरोपी आर्यन उर्फ सावन का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों का भी विभिन्न थानों में आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ पहले भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ और बरामदगी के आधार पर मामले की आगे की जांच कर रही है। भोकरहेड़ी में हुई फायरिंग की घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।