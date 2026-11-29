{"_id":"6b0bcd8243b264eebf05e651","slug":"weather-in-west-up-air-in-meerut-muzaffarnagar-and-baghpat-turns-toxic-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेस्ट यूपी का मौसम: मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत की हवा में घुला जहर, सुबह स्मॉग ने बढ़ाई सांसों की मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच मेरठ जिले की हवा में प्रदूषण का असर बरकरार है। रविवार सुबह शहर के आसमान में एक बार फिर स्मॉग की चादर दिखाई दी। सुबह के समय वातावरण में धुंध और धुएं का असर साफ नजर आया। हालांकि, पिछले 24 घंटे के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन हवा की गुणवत्ता में अभी भी खास सुधार नहीं हुआ है।

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विभिन्न जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

रविवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 193 दर्ज किया गया। वहीं, बागपत में यह 200 और मुजफ्फरनगर में 228 रहा। आंकड़ों के अनुसार, आसपास के जिलों में भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर की हवा सबसे अधिक प्रदूषित दर्ज की गई।

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