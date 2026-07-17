मेरठ: 'एक सप्ताह में तुझे एके-47 से उड़ा देंगे', गोरक्षा दल के पदाधिकारी को फोन पर मिली धमकी, जांच शुरू

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विज्ञापन टीपी नगर थाना क्षेत्र के साबुन गोदाम निवासी गोरक्षक दल के पदाधिकारी शुभम सिंघल को दो अज्ञात नंबरों से फोन कर एके-47 से गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई है। आरोपी ने गोरक्षा से जुड़े कार्यों का विरोध करते हुए एक सप्ताह के अंदर जान से मारने की बात कही है। धमकी भरी कॉल आने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में लग गई है।

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बागपत रोड स्थित साबुन गोदाम निवासी शुभम सिंघल गोरक्षा दल में पदाधिकारी हैं। शुभम के अनुसार, 30 सितंबर को उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबरों से कॉल आईं। कॉल करने वाले ने उन्हें गोरक्षा से जुड़े कार्यों से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद तीन अक्तूबर को दोबारा से उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। आरोपी ने पीड़ित के साथ गालीगलौज कर दी। विरोध करने पर एके-47 से गोली मारने और एक सप्ताह के भीतर हत्या करने की धमकी दी। लगातार धमकी मिलने से शुभम और उनका परिवार दहशत में है।



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