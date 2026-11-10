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सोमवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। पीड़ित ने रेलवे रोड थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विज्ञापन



मछेरान निवासी सुफियान ने बताया कि उन्होंने अपने घर में विदेशी पर्शियन नस्ल की बिल्ली पाल रखी है। रविवार दोपहर बिल्ली का एक छोटा बच्चा उनके घर के मुख्य गेट के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान बुर्का पहने दो महिलाएं वहां पहुंचीं और मौका देखकर चुपके से बिल्ली के बच्चे को उठाकर रफूचक्कर हो गईं। विज्ञापन विज्ञापन

सोमवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। पीड़ित ने रेलवे रोड थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।मछेरान निवासी सुफियान ने बताया कि उन्होंने अपने घर में विदेशी पर्शियन नस्ल की बिल्ली पाल रखी है। रविवार दोपहर बिल्ली का एक छोटा बच्चा उनके घर के मुख्य गेट के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान बुर्का पहने दो महिलाएं वहां पहुंचीं और मौका देखकर चुपके से बिल्ली के बच्चे को उठाकर रफूचक्कर हो गईं। मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के मछेरान मोहल्ले में रविवार दोपहर बुर्का पहनकर आईं दो अज्ञात महिलाएं एक घर के बाहर से कीमती पर्शियन नस्ल की बिल्ली का बच्चा चोरी कर ले गईं। बिल्ली चोरी की यह अनोखी वारदात मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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काफी देर तक जब बच्चा नहीं दिखा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कोई सुराग न मिलने पर जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो बुर्कापोश महिलाओं की यह करतूत सामने आई।

पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी

पीड़ित सुफियान ने सोमवार को सीसीटीवी फुटेज के साथ रेलवे रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बच्चा बरामद करने की गुहार लगाई है। सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों संदिग्ध महिलाओं की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को तलाश कर बिल्ली के बच्चे को सकुशल बरामद करने की विधिक कार्रवाई करेगी।

पर्शियन बिल्ली की खासियत और कीमत

ये बिल्लियां अपने लंबे, घने व शानदार रेशमी बालों, गोल चेहरे और बड़ी-बड़ी चमकदार आंखों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये बेहद शांत, आलसी, और इंसानों से लगाव रखने वाली होती हैं। इन्हें ज्यादा उछल-कूद पसंद नहीं होती और ये फ्लैट या इनडोर लिविंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं।



